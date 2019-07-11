В Калифорнии два подростка попытались проникнуть в ядерный центр

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Два подростка попытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi в Калифорнии, но были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции округа Аламеда.

Инцидент произошел на фоне выхода третьего сезона популярного сериала Netflix "Странные дела", где подростки пробираются на закрытые правительственные объекты, чтобы вскрыть заговор и спасти мир.

Изначально об инциденте, который произошел в среду, сообщила комиссия США по ядерному регулированию. По ее данным, два человека перепрыгнули ограждение периметра безопасности, но когда к ним приблизились сотрудники Службы безопасности, покинули территорию. Позднее их задержали. Доступа к материалам ядерного центра они не получили.

"Это были местные подростки, которые живут неподалеку… Никаких подозрений на злой умысел нет, похоже это был случай детской шалости", - заявил представитель пресс-службы офиса окружного шерифа Рэй Келли.