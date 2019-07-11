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2019-07-11T22:56Z
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РИА Новости

В Калифорнии два подростка попытались проникнуть в ядерный центр

Вчера, 22:56
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Два подростка попытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi в Калифорнии, но были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции округа Аламеда.
Инцидент произошел на фоне выхода третьего сезона популярного сериала Netflix "Странные дела", где подростки пробираются на закрытые правительственные объекты, чтобы вскрыть заговор и спасти мир.
Изначально об инциденте, который произошел в среду, сообщила комиссия США по ядерному регулированию. По ее данным, два человека перепрыгнули ограждение периметра безопасности, но когда к ним приблизились сотрудники Службы безопасности, покинули территорию. Позднее их задержали. Доступа к материалам ядерного центра они не получили.
"Это были местные подростки, которые живут неподалеку… Никаких подозрений на злой умысел нет, похоже это был случай детской шалости", - заявил представитель пресс-службы офиса окружного шерифа Рэй Келли.
По данным из открытых источников, в ядерном центре Vallecitos в 50 километрах от Сан-Франциско производятся радиоактивные материалы для медицинских и промышленных нужд.
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