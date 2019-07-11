Канадский Boeing экстренно сел в Гонолулу из-за турбулентности

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air Canada попал в зону турбулентности и совершил экстренную посадку на Гавайских островах, пострадали не менее 35 человек, сообщает телеканал Самолет авиакомпании Air Canada попал в зону турбулентности и совершил экстренную посадку на Гавайских островах, пострадали не менее 35 человек, сообщает телеканал СВС

Авиалайнер Boeing 777-200, совершавший рейс из Ванкувера в австралийский Сидней, уже миновал Гавайские острова, но был вынужден повернуть из-за неожиданного попадания в зону турбулентности на высоте 10 тысяч метров.

Посадка в аэропорту столицы штата Гавайи Гонолулу произошла в 06.46 по местному времени (19.46 мск).