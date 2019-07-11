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РИА Новости

Канадский Boeing экстренно сел в Гонолулу из-за турбулентности

Вчера, 22:55
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air Canada попал в зону турбулентности и совершил экстренную посадку на Гавайских островах, пострадали не менее 35 человек, сообщает телеканал СВС.
Авиалайнер Boeing 777-200, совершавший рейс из Ванкувера в австралийский Сидней, уже миновал Гавайские острова, но был вынужден повернуть из-за неожиданного попадания в зону турбулентности на высоте 10 тысяч метров.
Девушка в самолете
17 июня, 20:46
В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
Посадка в аэропорту столицы штата Гавайи Гонолулу произошла в 06.46 по местному времени (19.46 мск).
Представитель авиакомпании сообщил, что все пострадавшие получили незначительные травмы, не требующие госпитализации. Всего на борту самолета находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа.
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Boeing 777-200ГонолулуКанадаВ мире
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