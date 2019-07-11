Два британских самолета провели разведку у границ России

"Непрошеные гости". Почему самолеты НАТО усилили разведку у границ РФ Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал о том, с чем связаны такие полеты, и почему их становится все больше.