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РИА Новости

Два британских самолета провели разведку у границ России

Вчера, 22:31
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© Corporal Simon Armstrong / Crown copyright 2017Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
© Corporal Simon Armstrong / Crown copyright 2017
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Два британских военных самолета заметили неподалеку от российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ665 провел разведывательный полет в районе Калининградской области. Воздушное судно засекли у западных границ России в 17:00 по московскому времени.
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
9 июля, 13:41
"Непрошеные гости". Почему самолеты НАТО усилили разведку у границ РФБританский самолет провел разведку у Черноморского побережья России. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал о том, с чем связаны такие полеты, и почему их становится все больше.
Второй радиоразведчик заметили неподалеку от Крыма в семь утра. Bombardier Global Express Sentinel R.1с бортовым номером ZJ692 пролетел вдоль Черноморского побережья России, дважды обогнул полуостров и вернулся на базу.
В последнее время западные беспилотники и самолеты все чаще появляются у российских границ. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии. Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Минобороны.
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ВеликобританияРоссияБезопасность
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