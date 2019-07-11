Два британских самолета провели разведку у границ России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Два британских военных самолета заметили неподалеку от российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ665 провел разведывательный полет в районе Калининградской области. Воздушное судно засекли у западных границ России в 17:00 по московскому времени.
Второй радиоразведчик заметили неподалеку от Крыма в семь утра. Bombardier Global Express Sentinel R.1с бортовым номером ZJ692 пролетел вдоль Черноморского побережья России, дважды обогнул полуостров и вернулся на базу.
В последнее время западные беспилотники и самолеты все чаще появляются у российских границ. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии. Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Минобороны.