Омбудсмен ДНР призвала правозащитников оценить действия Киева в Донбассе

По словам Морозовой, действия украинских силовиков в последние месяцы направлены на эскалацию конфликта - об этом говорят усиление интенсивности обстрелов, в результате которых получили ранения десятки жителей ДНР, погиб один мирный житель.

"Настоятельно призываю международные правозащитные организации дать должную правовую оценку действиям украинской власти, которые являются недопустимыми в цивилизованном мире и ведут к новому витку эскалации насилия", - сказала Морозова журналистам.

Омбудсмен ДНР заявила, что украинские силовики нарушили большинство статей Женевской конвенции, имеющих отношение к защите жертв немеждународных вооруженных конфликтов. "В числе таких нарушений - нападение на гражданское население и объекты жизнеобеспечения, а также на тех, кто пытается устранить последствия повреждений инфраструктуры, разрушение культовых сооружений, диверсии, насильственные исчезновения, пытки, социальная и экономическая блокады и другие пункты", - отметила она.