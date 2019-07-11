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РИА Новости

Омбудсмен ДНР призвала правозащитников оценить действия Киева в Донбассе

Вчера, 22:25
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова призвала международные правозащитные организации дать должную правовую оценку действиям властей Украины по отношению к жителям Донбасса.
По словам Морозовой, действия украинских силовиков в последние месяцы направлены на эскалацию конфликта - об этом говорят усиление интенсивности обстрелов, в результате которых получили ранения десятки жителей ДНР, погиб один мирный житель.
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"Настоятельно призываю международные правозащитные организации дать должную правовую оценку действиям украинской власти, которые являются недопустимыми в цивилизованном мире и ведут к новому витку эскалации насилия", - сказала Морозова журналистам.
Омбудсмен ДНР заявила, что украинские силовики нарушили большинство статей Женевской конвенции, имеющих отношение к защите жертв немеждународных вооруженных конфликтов. "В числе таких нарушений - нападение на гражданское население и объекты жизнеобеспечения, а также на тех, кто пытается устранить последствия повреждений инфраструктуры, разрушение культовых сооружений, диверсии, насильственные исчезновения, пытки, социальная и экономическая блокады и другие пункты", - отметила она.
Минские соглашения
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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