Хант повторил обвинения в адрес RT и Sputnik на фоне отказа в аккредитации

ЛОНДОН, 11 июл - РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант повторил обвинения в адрес RT и Sputnik, которым было отказано в аккредитации на конференцию в Лондоне, вновь не приведя каких-либо доказательств.

Телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля. В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.

Эта ситуация возмутила МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 9 июля заявила, что Россия требует от Лондона за сутки представить конкретные факты, на основании которых им было отказано в аккредитации. Представитель МИД Великобритании на следующий день отказался назвать конкретные причины и не стал комментировать требование МИД России предоставить в течение суток основания для отказа.

Хант, отвечая на вопрос мексиканской журналистки Кармен Аристеги, почему RT и Sputnik было отказано в аккредитации, ответил: "Это отличный пример свободного СМИ - тот факт, что вы задаете мне эти вопросы. Это произошло потому, что мы не считаем, что они являются свободными СМИ. Мы считаем их рупором российского государства".

"Мы наблюдали это в прошлом году в ходе расследования инцидента в Солсбери, и мы думаем, что независимых журналистов, таких, как вы, и свободные СМИ дискредитирует, если вы пустите другие организации, называющие себя независимыми журналистами, но на самом делом являющиеся рупором очень агрессивного правительства, которое не верит в свободные СМИ", - сказал Хант.