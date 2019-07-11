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РИА Новости
Медиавойны

Хант повторил обвинения в адрес RT и Sputnik на фоне отказа в аккредитации

Вчера, 22:19
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© AP Photo / Matt DunhamДжереми Хант
Джереми Хант
© AP Photo / Matt Dunham
Джереми Хант. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 июл - РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант повторил обвинения в адрес RT и Sputnik, которым было отказано в аккредитации на конференцию в Лондоне, вновь не приведя каких-либо доказательств.
Телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля. В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.
Здание МИД России
Вчера, 16:11
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Эта ситуация возмутила МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 9 июля заявила, что Россия требует от Лондона за сутки представить конкретные факты, на основании которых им было отказано в аккредитации. Представитель МИД Великобритании на следующий день отказался назвать конкретные причины и не стал комментировать требование МИД России предоставить в течение суток основания для отказа.
Хант, отвечая на вопрос мексиканской журналистки Кармен Аристеги, почему RT и Sputnik было отказано в аккредитации, ответил: "Это отличный пример свободного СМИ - тот факт, что вы задаете мне эти вопросы. Это произошло потому, что мы не считаем, что они являются свободными СМИ. Мы считаем их рупором российского государства".
"Мы наблюдали это в прошлом году в ходе расследования инцидента в Солсбери, и мы думаем, что независимых журналистов, таких, как вы, и свободные СМИ дискредитирует, если вы пустите другие организации, называющие себя независимыми журналистами, но на самом делом являющиеся рупором очень агрессивного правительства, которое не верит в свободные СМИ", - сказал Хант.
На такой же вопрос российских журналистов на конференции министр отвечать отказался.
Стенд телеканала RT
9 июля, 14:33
Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в ЛондонНа форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
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МедиавойныSputnikRussia Today (телекомпания)ВеликобританияРоссия
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