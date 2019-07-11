СК завел дело из-за гибели женщины в Горловке после обстрела со стороны ВСУ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за гибели мирной жительницы в результате обстрела украинскими военными Горловки, сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что Следственный комитет РФ продолжает собирать доказательства и фиксирует каждый факт преступного поведения украинских военных в отношении гражданского населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным следствия, 11 июля украинские силовики провели очередной артиллерийский обстрел жилых районов в Горловке. В результате обстрела погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.