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РИА Новости

СК завел дело из-за гибели женщины в Горловке после обстрела со стороны ВСУ

Вчера, 22:13
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за гибели мирной жительницы в результате обстрела украинскими военными Горловки, сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что Следственный комитет РФ продолжает собирать доказательства и фиксирует каждый факт преступного поведения украинских военных в отношении гражданского населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным следствия, 11 июля украинские силовики провели очередной артиллерийский обстрел жилых районов в Горловке. В результате обстрела погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в российском ведомстве, своими действиями военные Украины и вышестоящие должностные лица Минобороны страны, отдающие заведомо преступные приказы, нарушают не только Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, но и нормы международного гуманитарного права.
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