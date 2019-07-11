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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком объяснил отказ регистрировать оппозиционных кандидатов

Вчера, 22:06
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Мосгоризбирком не намерен регистрировать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму просто по требованию их сторонников, есть общий порядок проверки подписей и последующей регистрации и поблажек не будет, сказал РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Ранее депутат района Хамовники Илья Азар опубликовал в Facebook текст обращения 100 муниципальных депутатов Москвы в ЦИК и в Мосгоризбирком с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, подавших достаточное для выдвижения количество подписей. Депутаты заявляют, что независимым кандидатам не позволяют проверять подписи их оппонентов и что некоторые подписи были фальсифицированы.
"Если кандидат не представил достаточное количество достоверных подписей, ему отказывают в регистрации. Иного не дано. Как они там считают себя оппозиционными кандидатами, независимыми, нам абсолютно все равно, для нас все равны в этом плане. Мы не делаем никому исключений и поблажек, поэтому напрасно они о таких поблажках просят", - сказал Реут.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на которых впервые в России проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Городской избирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки кандидатов.
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