Мосгоризбирком объяснил отказ регистрировать оппозиционных кандидатов

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Мосгоризбирком не намерен регистрировать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму просто по требованию их сторонников, есть общий порядок проверки подписей и последующей регистрации и поблажек не будет, сказал РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Ранее депутат района Хамовники Илья Азар опубликовал в Facebook текст обращения 100 муниципальных депутатов Москвы в ЦИК и в Мосгоризбирком с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, подавших достаточное для выдвижения количество подписей. Депутаты заявляют, что независимым кандидатам не позволяют проверять подписи их оппонентов и что некоторые подписи были фальсифицированы.
"Если кандидат не представил достаточное количество достоверных подписей, ему отказывают в регистрации. Иного не дано. Как они там считают себя оппозиционными кандидатами, независимыми, нам абсолютно все равно, для нас все равны в этом плане. Мы не делаем никому исключений и поблажек, поэтому напрасно они о таких поблажках просят", - сказал Реут.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на которых впервые в России проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Городской избирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки кандидатов.