Мосгоризбирком объяснил отказ регистрировать оппозиционных кандидатов

"Если кандидат не представил достаточное количество достоверных подписей, ему отказывают в регистрации. Иного не дано. Как они там считают себя оппозиционными кандидатами, независимыми, нам абсолютно все равно, для нас все равны в этом плане. Мы не делаем никому исключений и поблажек, поэтому напрасно они о таких поблажках просят", - сказал Реут.