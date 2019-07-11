Три тысячи литров серной кислоты вылились в Калифорнийский залив в Мексике

МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Три тысячи литров серной кислоты вылилось в море Кортеса (Калифорнийский залив) в Мексике из-за утечки на терминале, сообщила компания Grupo Mexico.

В результате ЧП никто не пострадал.

Утечка произошла во вторник из-за дефекта клапана во время перекачки на терминале. Администрация порта Гуаймас мексиканского штата Сонора заявила, что рабочие закрыли клапаны и начали перекачку в резервуары, чтобы избежать более масштабной утечки.

Специалисты Министерства окружающей среды страны определяют размер ущерба, вызванного аварией. Компания заявляет, что проводит работы в связи с аварией и сотрудничает с властями.