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РИА Новости

Три тысячи литров серной кислоты вылились в Калифорнийский залив в Мексике

Вчера, 22:22
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МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Три тысячи литров серной кислоты вылилось в море Кортеса (Калифорнийский залив) в Мексике из-за утечки на терминале, сообщила компания Grupo Mexico.
В результате ЧП никто не пострадал.
Утечка произошла во вторник из-за дефекта клапана во время перекачки на терминале. Администрация порта Гуаймас мексиканского штата Сонора заявила, что рабочие закрыли клапаны и начали перекачку в резервуары, чтобы избежать более масштабной утечки.
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Специалисты Министерства окружающей среды страны определяют размер ущерба, вызванного аварией. Компания заявляет, что проводит работы в связи с аварией и сотрудничает с властями.
В 2015 году Grupo Mexico была признана виновной в разливе 40 тысяч кубометров токсических веществ в реку Сонора на севере Мексики, что стало крупнейшей экологической катастрофой в горнодобывающей отрасли страны.
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Мехико (штат)МексикаВ мире
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