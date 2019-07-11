Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T22:04Z
https://ria.ru/20190711/1556441937.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152265/50/1522655014_0:44:783:484_1036x0_80_0_0_4a7b8745549374eb7d743c4508877534.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли населенные пункты в Латакии, Алеппо и город Хама

Вчера, 22:04
267
© РИА НовостиПоследствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
© РИА Новости
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия, Алеппо и города Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа провинции Латакия, Макание-Эд-Дубари провинции Алеппо и города Хама одноименной провинции", - сказал он.
Сообщается, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хербет-Гази провинции Хомс.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
011104
Обсудить 0
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
В Судане произошла попытка госпереворота
РИА
Новости
Newsone обратился к международным организациям из-за угроз киевских властей
Три тысячи литров серной кислоты вылились в Калифорнийский залив в Мексике
Джереми Хант
Хант повторил обвинения в адрес RT и Sputnik на фоне отказа в аккредитации
Лента
новостей
В Калифорнии два подростка попытались проникнуть в ядерный центр
Под Нижним Новгородом четыре человека погибли в ДТП с фурой
Здание Мосгоризбиркома
Мосгоризбирком счел необоснованными претензии "Яблока" к проверке подписей
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Турчак назвал закономерной отставку губернатора Севастополя
Джо Байден
Байден пообещал продлить СНВ-3, если станет президентом США
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Город Камышли в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
В Сирии 11 человек пострадали при подрыве заминированного автомобиля
Самолет Boeing 737 Max
Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
Автомобиль миротворцев ООН в Мали
Десять миротворцев пострадали в результате подрыва на мине в Мали
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
Пожар на пермском рынке потушили
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
23:45Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Лента новостейМолния