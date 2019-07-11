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РИА Новости

ЦБ хочет запустить систему оплаты услуг ЖКХ при помощи быстрых платежей

Вчера, 22:04
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Банк России хотел бы запустить возможность оплаты услуг ЖКХ с помощью системы быстрых платежей ближе к концу года и работает над тем, чтобы тариф за эту услугу был нулевым, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Очень много вопросов у нас по этой функции. Мы понимаем, что она нужна, потому что, действительно, граждане хотели бы платить в онлайн за жилищно-коммунальные услуги или налоговые платежи, причем с минимальными тарифами, а желательно - ноль. Мы считаем, что система быстрых платежей как раз для этой функции тоже очень подходит, и мы бы хотели запустить это во второй половине года, ближе к концу года. И мы реально думаем над тем, чтобы стоимость таких переводов была ноль", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".
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Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".
ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы быстрых платежей. Банки с универсальной лицензией должны подключиться к 1 октября следующего года.
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