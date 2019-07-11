Турчак назвал закономерной отставку губернатора Севастополя

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что считает отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова закономерной и заявил о поддержке нового врио главы региона Михаила Развожаева со стороны партии.

Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

"На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств. Крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей. К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна", - цитирует пресс-служба единороссов слова Турчака.

Секретарь генсовета ЕР добавил, что сейчас перед Развожаевым стоит "большое количество важнейших задач", главная из которых - "улучшение качества жизни севастопольцев". По его словам, необходимо, чтобы "каждый представитель власти на своём участке" делал все возможное для развития Севастополя.