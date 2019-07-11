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РИА Новости

Турчак назвал закономерной отставку губернатора Севастополя

Вчера, 21:51
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© РИА Новости / Василий БатановГубернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что считает отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова закономерной и заявил о поддержке нового врио главы региона Михаила Развожаева со стороны партии.
Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.
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"На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств. Крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей. К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна", - цитирует пресс-служба единороссов слова Турчака.
Секретарь генсовета ЕР добавил, что сейчас перед Развожаевым стоит "большое количество важнейших задач", главная из которых - "улучшение качества жизни севастопольцев". По его словам, необходимо, чтобы "каждый представитель власти на своём участке" делал все возможное для развития Севастополя.
"Нужно слушать и слышать людей. Внимательно относиться к каждой просьбе и жалобе, вместе с жителями делать город лучше и идти вперёд. Это основная цель "Единой России" в городе-герое. Мы поддержим Михаила Развожаева и вместе будем работать на благо Севастополя", - заключил Турчак.
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Дмитрий ОвсянниковМихаил РазвожаевЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинСевастопольПолитика
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