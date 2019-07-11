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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком счел необоснованными претензии "Яблока" к проверке подписей

Вчера, 21:48
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком не будет отказываться от проверки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы с использованием системы ГАС "Выборы" после соответствующих обращений от партии "Яблоко", так как эта проверка соответствует закону, рассказал РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Ранее зампредседателя "Яблока" Николай Рыбаков просил Мосгоризбирком допустить кандидатов на процедуру проверки подписей с помощью системы ГАС "Выборы", либо отменить ее. По его словам, кандидатов в депутаты ранее пускали на все этапы проверки подписей, а третий этап – проверка через "Выборы" - проходит "за закрытыми дверями".
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"Отказаться от проведения проверки в системе ГАС "Выборы" мы не можем, потому что эта система используется в соответствии с законом, и используется она не для проверки, а для подготовки к проверке. И вот на самой проверке кандидат как раз имеет право присутствовать", - отметил Реут.
Он напомнил, что поданные за кандидатов подписи признаются недействительными не на основании данных из системы "Выборы", "а на основании справки уполномоченных органов, которые осуществляют регистрацию граждан".
"Система ГАС "Выборы" - это только подготовка вот этих запросов. И только на основании УВМ (управления по вопросам миграции), уполномоченного органа, комиссия имеет право признать подпись недействительной, если там недостоверные сведения, а никак не на основании системы ГАС "Выборы", - сказал Реут.
Он добавил, что доступ к системе "Выборы" имеет только сотрудник Мосгоризбиркома. "Там база данных, доступа к которой не имеет никто, кроме нашего сотрудника. Присутствие там посторонних лиц запрещено", - сказал Реут.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на которых впервые в России проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Городской избирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки кандидатов.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомЯблокоМосковская городская думаРоссияПолитика
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