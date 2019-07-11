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РИА Новости

Националист Марцинкевич прибыл в колонию в Карелии для отбывания наказания

Вчера, 21:33
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак)
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак). Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, ранее осужденный на 10 лет, прибыл в исправительную колонию №1 по Республике Карелия для отбывания наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Краснов.
"Как мне стало известно от родственников, Максим прибыл в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Республике Карелия для отбывания наказания", - рассказал адвокат.
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018-го года за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В конце мая этого года решение суда вступило в силу.
Марцинкевич обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Как утверждают следователи, все это делалось в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения, связанного с борьбой против торговцев "спайсами". Марцинкевич также был лидером скандального проекта, заявленной целью которого являлась борьба с педофилами.
Националист Максим Марцинкевич. Архивное фото
25 ноября 2016, 18:08
Тесак не признал вину в нападении на торговцев "спайсом"Как полагает следствие, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных повреждений скончался.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
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Максим МарцинкевичРоссияКарелияПроисшествия
Популярные комментарии
Если смотреть по роликам в Ютубе,то он делал больше ,чем наша хваленая полиция.
11 июля, 21:43
Nadat WR
511003
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