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РИА Новости

Овсянников поблагодарил жителей Севастополя за поддержку

Вчера, 21:30
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© РИА Новости / Василий БатановГубернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Василий Батанов
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поблагодарил всех севастопольцев за поддержку и сказал, что за время его работы ему удалось сделать многое для города-героя.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Завершен этап напряженного труда, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем", - приводит слова Овсянникова пресс-служба правительства города.
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Дмитрий ОвсянниковВладимир ПутинСевастопольРоссияПолитика
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