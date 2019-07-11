Овсянников поблагодарил жителей Севастополя за поддержку

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поблагодарил всех севастопольцев за поддержку и сказал, что за время его работы ему удалось сделать многое для города-героя.

"Завершен этап напряженного труда, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем", - приводит слова Овсянникова пресс-служба правительства города.