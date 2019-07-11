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2019-07-11T21:28Z
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РИА Новости

В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик

Вчера, 21:28
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СОЧИ, 11 июл - РИА Новости. Автобус и грузовик столкнулись в Краснодаре, по предварительным данным, 12 пассажиров автобуса отправлены в больницу на обследование, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, вечером в четверг в дежурную часть УМВД России по Краснодару поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Зиповская и Ростовское шоссе в Краснодаре. По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия все пассажиры автобуса были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Точное количество пострадавших уточняется, предварительно, это 12 человек", - пояснил собеседник агентства.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
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МВД РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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