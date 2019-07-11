В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик

СОЧИ, 11 июл - РИА Новости. Автобус и грузовик столкнулись в Краснодаре, по предварительным данным, 12 пассажиров автобуса отправлены в больницу на обследование, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, вечером в четверг в дежурную часть УМВД России по Краснодару поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Зиповская и Ростовское шоссе в Краснодаре. По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.

"В результате дорожно-транспортного происшествия все пассажиры автобуса были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Точное количество пострадавших уточняется, предварительно, это 12 человек", - пояснил собеседник агентства.