Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает важным достичь прогресса в российско-украинском диалоге, а также ожидает от Киева решения по освобождению арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.

"Очень не хотелось бы, чтобы российско-украинский диалог буксовал на таком же низком уровне, как при режиме Петра Порошенко. Архиважно достигнуть прогресса. В частности, ожидал бы скорейшего решения вопроса по освобождению гражданина РФ Кирилла Вышинского, который совершенно необоснованно задержан и содержится в украинской тюрьме", - сказал Слуцкий журналистам.

Парламентарий отметил, что будет рад, если после первого разговора Путина и Зеленского появится конструктив. "Пока лично я занимаю позицию здорового пессимизма. Но, безусловно, ситуацию нужно сдвигать и возобновлять двусторонние отношения", - заключил депутат.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.