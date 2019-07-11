Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает важным достичь прогресса в российско-украинском диалоге, а также ожидает от Киева решения по освобождению арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
"Очень не хотелось бы, чтобы российско-украинский диалог буксовал на таком же низком уровне, как при режиме Петра Порошенко. Архиважно достигнуть прогресса. В частности, ожидал бы скорейшего решения вопроса по освобождению гражданина РФ Кирилла Вышинского, который совершенно необоснованно задержан и содержится в украинской тюрьме", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий отметил, что будет рад, если после первого разговора Путина и Зеленского появится конструктив. "Пока лично я занимаю позицию здорового пессимизма. Но, безусловно, ситуацию нужно сдвигать и возобновлять двусторонние отношения", - заключил депутат.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Вчера, 19:28Состоялся первый разговор Путина с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.