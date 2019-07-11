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РИА Новости

Пожар на пермском рынке потушили

Вчера, 21:23
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
© Фото : МЧС РФ
ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Пермскому краю полностью ликвидировали пожар на территории рынка в центре Перми, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В четверг в 15.48 мск поступило сообщение о возгорании здания на улице Эпроновской в центре Перми. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение крыши на площади 300 квадратных метров, с места ЧП самостоятельно эвакуировались 18 человек. К тушению пожара привлечены 39 человек и 15 единиц техники.
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"В 19.12 (17.12 мск) - ликвидация открытого горения. В 22.34 (20.34 мск) - полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал.
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МЧСПермский крайПроисшествия
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