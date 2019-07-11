Пожар на пермском рынке потушили

В четверг в 15.48 мск поступило сообщение о возгорании здания на улице Эпроновской в центре Перми. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение крыши на площади 300 квадратных метров, с места ЧП самостоятельно эвакуировались 18 человек. К тушению пожара привлечены 39 человек и 15 единиц техники.