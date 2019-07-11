На севере Москвы нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Саперы изъяли для утилизации два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на строительной площадке жилого комплекса на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных службы столицы.

Ранее сообщалось об обнаружении на стройплощадке жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58 десяти снарядов времен войны.

"На месте обнаружения опасных находов изъяты два снаряда времен войны", - сказал собеседник агентства.