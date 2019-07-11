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РИА Новости

Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело, пишут СМИ

Вчера, 21:17
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В отношении Михаила Хачатуряна, за убийство которого судят троих его дочерей, посмертно возбудили уголовное дело, пишет "МК" со ссылкой на источник.
Производство открыли по статьям "Истязания", "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждения к действиям сексуального характера". Следователи предполагают, что поведение мужчины могло стать мотивом для его убийства.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 июля, 16:30
"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
Позднее адвокат одной из сестер Алексей Паршин сообщил RT, что решение о возбуждении дела еще не принято, но сторона защиты ожидает соответствующего постановления. Материалы в отношении Хачатуряна выделили в отдельное производство.
Резонансное убийство было совершено в июле 2018 года. Как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на севере Москвы. Сначала задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий".
В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций — обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
1 июля, 22:45
Ева Меркачева сообщила об угрозах от семьи Михаила Хачатуряна
Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и применял сексуальное насилие. Защита настаивает, что сестры действовали в рамках необходимой обороны.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила мнение, что суд должен принять во внимание преступные действия Хачатуряна в отношении родных детей.
Вокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян
22 июня, 16:12
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