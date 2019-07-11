Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело, пишут СМИ

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В отношении Михаила Хачатуряна, за убийство которого судят троих его дочерей, посмертно возбудили уголовное дело, В отношении Михаила Хачатуряна, за убийство которого судят троих его дочерей, посмертно возбудили уголовное дело, пишет "МК" со ссылкой на источник.

Производство открыли по статьям "Истязания", "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждения к действиям сексуального характера". Следователи предполагают, что поведение мужчины могло стать мотивом для его убийства.

Позднее адвокат одной из сестер Алексей Паршин сообщил RT, что решение о возбуждении дела еще не принято, но сторона защиты ожидает соответствующего постановления. Материалы в отношении Хачатуряна выделили в отдельное производство.

Резонансное убийство было совершено в июле 2018 года. Как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на севере Москвы. Сначала задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий".

В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций — обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.

Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и применял сексуальное насилие. Защита настаивает, что сестры действовали в рамках необходимой обороны.