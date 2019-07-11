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РИА Новости

В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова

Вчера, 21:13
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Отставке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова предшествовало недовольство его работой со стороны горожан, заявил вице-спикер законодательного собрания города Александр Кулагин.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Развожаев.
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019
Вчера, 19:31
Путин лично сообщил Развожаеву о его назначении врио главы Севастополя
"Критическая масса накипела уже. Севастопольцы очень недовольны, потому срываются те программы, которые важны для города. Это очистные сооружения, строительство больниц. То есть большие крупные объекты, которые очень сильно влияют на качество жизни в Севастополе. Такие длительные сроки задержки, такие скандалы, как с Южными очистными сооружениями, скандалы с утратой имущества городского – это, конечно, не для Севастополя", - сказал РИА Новости Кулагин.
По его словам, отставка Овсянникова ожидаема для горожан.
"Новому губернатору в добрый путь. Готовы оказать всяческое содействие и помощь", - сказал Кулагин.

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Дмитрий ОвсянниковВладимир ПутинСевастопольПолитика
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