В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова

"Критическая масса накипела уже. Севастопольцы очень недовольны, потому срываются те программы, которые важны для города. Это очистные сооружения, строительство больниц. То есть большие крупные объекты, которые очень сильно влияют на качество жизни в Севастополе. Такие длительные сроки задержки, такие скандалы, как с Южными очистными сооружениями, скандалы с утратой имущества городского – это, конечно, не для Севастополя", - сказал РИА Новости Кулагин.