В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Отставке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова предшествовало недовольство его работой со стороны горожан, заявил вице-спикер законодательного собрания города Александр Кулагин.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Развожаев.
"Критическая масса накипела уже. Севастопольцы очень недовольны, потому срываются те программы, которые важны для города. Это очистные сооружения, строительство больниц. То есть большие крупные объекты, которые очень сильно влияют на качество жизни в Севастополе. Такие длительные сроки задержки, такие скандалы, как с Южными очистными сооружениями, скандалы с утратой имущества городского – это, конечно, не для Севастополя", - сказал РИА Новости Кулагин.
По его словам, отставка Овсянникова ожидаема для горожан.
"Новому губернатору в добрый путь. Готовы оказать всяческое содействие и помощь", - сказал Кулагин.
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