Пензенский губернатор пообещал помочь восстановить храм в Чемодановке

ПЕНЗА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен помочь в восстановлении православного храма в селе Чемодановка, ставшем известным после массовой драки с одним погибшим и несколькими ранеными, сообщила пресс-служба главы региона.
Жительница Чемодановки Валентина Михалкина вместе с местным священником в четверг в Пензе на личном приеме губернатора попросила Белозерцева помочь в восстановлении православного храма. Пенсионерка рассказала главе региона, что в селе все спокойно, и сообщила, что следит за сохранностью дома уехавших соседей-цыган.
25 июня, 08:50Цыганская правда: почему цыгане сбежали из Чемодановки
"Я обещал вам помочь решить проблему до конца года. То, что я обещал, я сделаю, переговорим с владыкой, обязательно найдем решение. Дело это благое, заниматься им надо всем миром", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один остается в больнице и проходит реабилитацию.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села. Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.