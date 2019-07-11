Пензенский губернатор пообещал помочь восстановить храм в Чемодановке

ПЕНЗА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен помочь в восстановлении православного храма в селе Чемодановка, ставшем известным после массовой драки с одним погибшим и несколькими ранеными, сообщила пресс-служба главы региона.

Жительница Чемодановки Валентина Михалкина вместе с местным священником в четверг в Пензе на личном приеме губернатора попросила Белозерцева помочь в восстановлении православного храма. Пенсионерка рассказала главе региона, что в селе все спокойно, и сообщила, что следит за сохранностью дома уехавших соседей-цыган.

"Я обещал вам помочь решить проблему до конца года. То, что я обещал, я сделаю, переговорим с владыкой, обязательно найдем решение. Дело это благое, заниматься им надо всем миром", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один остается в больнице и проходит реабилитацию.