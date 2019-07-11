На авианосце "Ламантин" можно будет разместить беспилотники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Беспилотники можно будет размещать на перспективном российском авианосце, не сталкиваясь с техническими проблемами, заявил РИА Новости в четверг заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.

Невское ПКБ представило авианосец "Ламантин" проекта 11430Э на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Военно-морском салоне. По замыслу разработчиков, на корабле водоизмещением порядка 75 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников.

"Размещение беспилотников и их применение не представляет никакой технической сложности. Поэтому это, конечно, возможно. Самолеты размещать сложнее и их эксплуатировать, обслуживать", - сказал Юхнин на Военно-морском салоне.

Он отметил, что при разработке концепции авианосца "Ламантин" конструкторское бюро исходило из возможности размещения на нем МиГов и Су, которые используются сейчас в палубной авиации. Пока к предприятию не предъявлялись требования о размещении каких-то других, в том числе перспективных, самолетов.