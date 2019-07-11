Выборы нового главы Севастополя могут пройти в сентябре 2020 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Выборы нового губернатора Севастополя могут пройти в единый день голосования в сентябре 2020 года, сообщил вице-спикер законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин (ЕР).

Ранее президент Владимир Путин снял Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя по его просьбе и поручил главе исполкома Общероссийского народного фронта Михаилу Развожаеву временно исполнять обязанности губернатора. Овсянников был избран в 2017 году на пять лет, очередные выборы планировались в 2022 году.

"Классически выборы пройдут в сентябре следующего года, потому что в этом году в единый день голосования уже невозможно провести выборы", - сказал РИА Новости Кулагин.