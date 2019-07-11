Развожаев прокомментировал назначение на должность врио главы Севастополя

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новый врио главы Севастополя Михаил Развожаев заявил, что воспринимает свое назначение, как проявление высокого доверия президента, и намерен заслужить также доверие горожан.
Ранее президент Владимир Путин снял Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя по его просьбе и поручил главе исполкома Общероссийского народного фронта Развожаеву временно исполнять обязанности губернатора.
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Сегодня Президент России Владимир Путин назначил меня временно исполняющим обязанности Губернатора Севастополя. Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие Президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев. В ближайшее время вылечу в Севастополь чтобы приступить к исполнению обязанностей. #севастополь
"Сегодня президент назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента", - написал Развожаев в Instagram.
Он также сообщил, что намерен приложить все усилия, чтобы своей работой "заслужить доверие севастопольцев".
"В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей", - заключил чиновник.