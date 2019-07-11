Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Российский авианосец "Ламантин" могут оборудовать радиоэлектронным оружием, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.
Он отметил, что корабль могут построить за десять-двенадцать лет в зависимости от выбора его облика, однако решение о создании авианосца пока не приняли.
Ранее проект корабля представили на стенде Объединенной судостроительной корпорации на Военно-морском салоне. По замыслу разработчиков, на авианосце могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников.
10 июля, 15:57Дроздов оценил имя атомного авианосца "Ламантин"
Юхнин заявил, что в корабле используют наработки бюро и уже опробованные технические решения. Таким образом, возможное строительство не будет сопряжено с техническими рисками.
"То оборудование, которое там применяется, оно все может быть изготовлено на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", — отметил Юхнин.
Сейчас в составе ВМФ всего один авианосец "Адмирал Кузнецов", он находится на ремонте. Военные пока не выбрали конкретный проект, который будет строиться ему на замену.
10 июля, 12:43Военный обозреватель: новый российский авианосец ‒ большая и сложная темаВ Крыловском государственном научном центре рассказали о концепции нового авианосца для ВМФ РФ. Военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik ответил на вопрос, какой может быть палубная авиация для нового авианосца.