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РИА Новости
Новое оружие России

Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"

Вчера, 21:03
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© РИА Новости / Владимир Гальперин / Перейти в фотобанкМакет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Российский авианосец "Ламантин" могут оборудовать радиоэлектронным оружием, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.
Он отметил, что корабль могут построить за десять-двенадцать лет в зависимости от выбора его облика, однако решение о создании авианосца пока не приняли.
Ранее проект корабля представили на стенде Объединенной судостроительной корпорации на Военно-морском салоне. По замыслу разработчиков, на авианосце могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников.
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10 июля, 15:57
Дроздов оценил имя атомного авианосца "Ламантин"
Юхнин заявил, что в корабле используют наработки бюро и уже опробованные технические решения. Таким образом, возможное строительство не будет сопряжено с техническими рисками.
"То оборудование, которое там применяется, оно все может быть изготовлено на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", — отметил Юхнин.
Сейчас в составе ВМФ всего один авианосец "Адмирал Кузнецов", он находится на ремонте. Военные пока не выбрали конкретный проект, который будет строиться ему на замену.
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
новый воображаемый авианосец, вслед за новыми воображаемыми ракетами)
11 июля, 21:12
Sikosi Nakosi
23200357
Пятый год показывают один и тот же макет, и обсуждают концепцию...
11 июля, 21:36
iivanaivazovscky
17100110
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