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РИА Новости

Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Вчера, 20:44
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Глава немецкого правительства почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видеозаписи видно, как канцлер что-то бормочет, не глядя на финского коллегу. Эксперт уверена, что Меркель повторяла фразу "я справлюсь" ("Ich schaffe das" – Прим. ред.).
С такими вещами не шутят. Ангела Меркель встряхнула всю Германию
Вчера, 17:38
С такими вещами не шутят. Ангела Меркель "встряхнула" всю ГерманиюВ иной ситуации ей бы просто посочувствовали. Посоветовали бы отдохнуть. И даже малочисленные оппоненты не стали бы перемывать ей косточки, чтобы не нарваться на общественное порицание. Но сейчас уже все по-другому.
Инцидент произошел накануне, когда Меркель и Ринне слушали гимны стран. Глава финского правительства никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позднее канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет. При этом в четверг на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен она слушала гимны сидя. СМИ сообщали, что Меркель сама попросила изменить протокол, чтобы избежать нового приступа.
Это уже третий случай недомогания у канцлера Германии за месяц. В июне ее неожиданно начало трясти во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Меркель объяснила, что ей стало плохо из-за обезвоживания. Через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда ей предложили стакан воды, от которого она отказалась.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. 10 июля 2019
Вчера, 15:07
Меркель заявила, что следит за своим здоровьем
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Ангела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Не стоит злорадствовать, люди.. Госпожа Меркель много сделала и продолжает делать для своей страны , и достойна уважения. Пожелаем ей здоровья и стойкости. Даже если мы не согласны с её политическими взглядами , Ангела Меркель достойный руководитель Германии. Люди , будьте добрее и терпимее..
11 июля, 22:46
nadrus58
97103013
Я думаю, что она дрожала из-за того, что натворила и стало стыдно...
11 июля, 21:14
Alex Grosh
20501344
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