В СПЧ прокомментировали разговор Путина и Зеленского

"Мы в Совете приветствуем любые шаги к тому, чтобы все удерживаемые лица вернулись по домам. Мы очень благодарны главам России и Украины, что наконец-то состоялся непосредственный разговор между ними, и разговор этот касался проблем, которые затрагивают интересы реальных людей, которые сейчас находятся вдали от дома и которые мечтают, конечно, скорее очутиться рядом со своими родными", - сказал Федотов.