В СПЧ прокомментировали разговор Путина и Зеленского

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) благодарен президентам России и Украины за обсуждение совместной работы по возвращению удерживаемых лиц, заявил РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Пресс-служба украинского президента в четверг сообщила, что Зеленский обсудил по телефону с российским главой Владимиром Путиным вопрос возвращения украинских моряков и продолжение переговоров в "нормандском формате". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что стороны обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Он добавил, что "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".
"Мы в Совете приветствуем любые шаги к тому, чтобы все удерживаемые лица вернулись по домам. Мы очень благодарны главам России и Украины, что наконец-то состоялся непосредственный разговор между ними, и разговор этот касался проблем, которые затрагивают интересы реальных людей, которые сейчас находятся вдали от дома и которые мечтают, конечно, скорее очутиться рядом со своими родными", - сказал Федотов.
По его словам, со своей стороны СПЧ готов сделать все, чтобы помочь всем россиянам и украинцам скорее оказаться дома.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.