Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T20:41Z
https://ria.ru/20190711/1556440554.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155284/61/1552846154_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_5b5dbea64b556925ac042567275ae047.jpg
РИА Новости

В СПЧ прокомментировали разговор Путина и Зеленского

Вчера, 20:41
1837
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) благодарен президентам России и Украины за обсуждение совместной работы по возвращению удерживаемых лиц, заявил РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Пресс-служба украинского президента в четверг сообщила, что Зеленский обсудил по телефону с российским главой Владимиром Путиным вопрос возвращения украинских моряков и продолжение переговоров в "нормандском формате". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что стороны обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Он добавил, что "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".
"Мы в Совете приветствуем любые шаги к тому, чтобы все удерживаемые лица вернулись по домам. Мы очень благодарны главам России и Украины, что наконец-то состоялся непосредственный разговор между ними, и разговор этот касался проблем, которые затрагивают интересы реальных людей, которые сейчас находятся вдали от дома и которые мечтают, конечно, скорее очутиться рядом со своими родными", - сказал Федотов.
По его словам, со своей стороны СПЧ готов сделать все, чтобы помочь всем россиянам и украинцам скорее оказаться дома.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 20:08
"Открытая позиция". Политолог о первом разговоре Путина с ЗеленскимПрезидент РФ Владимир Путин впервые поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как подчеркнул в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, российская сторона открыта к диалогу.
11711010
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеСПЧВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил ФедотовРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Путиным
РИА
Новости
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский заявил, что не позволит навязывать планы по федерализации Украины
Лента
новостей
Newsone обратился к международным организациям из-за угроз киевских властей
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич поднял в ОБСЕ вопрос телемоста между Москвой и Киевом
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Автомобиль полиции в Киеве
СМИ: в офисе президента Украины проходят обыски
Правительство Севастополя уйдет в отставку вслед за губернатором
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Посол Финляндии прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
Посол Финляндии обозначил позицию страны по антироссийским санкциям
Джо Байден
Байден пообещал продлить СНВ-3, если станет президентом США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
Лента новостейМолния