У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло у восточных островов Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 17.08 по времени UTC (20.08 мск) в 175 километрах к северу от города Арава, близ границы с Соломоновыми островами. Очаг залегал на глубине 497,1 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.