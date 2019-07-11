У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло у восточных островов Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 17.08 по времени UTC (20.08 мск) в 175 километрах к северу от города Арава, близ границы с Соломоновыми островами. Очаг залегал на глубине 497,1 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Папуа – Новая Гвинея является частью так называемого тихоокеанского огненного кольца - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.