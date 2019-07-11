Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T20:38Z
https://ria.ru/20190711/1556440451.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Правительство Севастополя уйдет в отставку вслед за губернатором

Вчера, 20:38
703
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Правительство Севастополя будет отправлено в отставку, новому руководителю предстоит сформировать свою команду, сообщил вице-спикер законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин.
Ранее президент Владимир Путин снял Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя по его просьбе и поручил главе исполкома Общероссийского народного фронта Михаилу Развожаеву временно исполнять обязанности губернатора.
"Правительство будет отправлено в отставку естественно, но будет сохранять посты до назначения нового правительства", - сказал РИА Новости Кулагин.
По его словам, новому руководителю города предстоит сформировать свою команду.
"По отставке решение принимает губернатор, это его компетенция, не заксобрания. Мы только согласовываем назначение заместителей губернатора", - сказал вице-спикер.
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019
Вчера, 19:31
Путин лично сообщил Развожаеву о его назначении врио главы Севастополя
2102001
Обсудить 1
Александр КулагинДмитрий ОвсянниковМихаил РазвожаевВладимир ПутинСевастопольПолитика
Рекомендуем
Михаил Развожаев
Развожаев прокомментировал назначение на должность врио главы Севастополя
РИА
Новости
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
В СПЧ прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019
Путин лично сообщил Развожаеву о его назначении врио главы Севастополя
Лента
новостей
В заксобрании Севастополя прокомментировали отставку губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Путиным
Выборы нового главы Севастополя могут пройти в сентябре 2020 года
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Овсянников поблагодарил жителей Севастополя за поддержку
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Турчак назвал закономерной отставку губернатора Севастополя
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Путин сменил губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров
Главу МВД Крыма сняли с должности
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский заявил, что не позволит навязывать планы по федерализации Украины
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
23:45Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Лента новостейМолния