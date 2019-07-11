Правительство Севастополя уйдет в отставку вслед за губернатором

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Правительство Севастополя будет отправлено в отставку, новому руководителю предстоит сформировать свою команду, сообщил вице-спикер законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин.

Ранее президент Владимир Путин снял Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя по его просьбе и поручил главе исполкома Общероссийского народного фронта Михаилу Развожаеву временно исполнять обязанности губернатора.

"Правительство будет отправлено в отставку естественно, но будет сохранять посты до назначения нового правительства", - сказал РИА Новости Кулагин.

По его словам, новому руководителю города предстоит сформировать свою команду.