В МВД проверяют сообщения о драке полицейского с машинистом метро

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Академия управления МВД России проводит проверку после публикаций о драке одного из слушателей учебного заведения в вестибюле метро в Москве, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы академии.

"По факту информации об инциденте между слушателем академии управления МВД России и гражданином в вестибюле метро проводится проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница.

Сообщения о драке с участием слушателя Академии управления МВД полковника Меркушова появилось в социальных сетях в четверг. К посту была прикреплена фотография протокола, согласно сообщению составленного по факту потасовки. Из него следует, что поздно вечером 10 июля Меркушов подрался на станции "Каширская" с машинистом электродепо "Замоскворецкая" Сергеем Гоевым, у которого в тот день был выходной.