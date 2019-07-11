Патриарх Кирилл завершил праздничный визит на Валаам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре

ВАЛААМ, 11 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, последний день своего визита на Валаам, возглавил праздничную службу в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре в день памяти основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Днем ранее он освятил храм преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове Валаамского архипелага, совершил Всенощное бдение в Спасо-преображенском Соборе монастыря и впервые провел на Валааме заседание Священного Синода Русской православной церкви.

В 2019 году Валлаамский монастырь празднует две знаменательные даты: 30 лет передачи монастыря Русской церкви, 200 лет прославления святых Сергия и Германа – основателей обители. Также впервые на Валааме прошло заседание Священного Синода.

Основатели монастыря - миссионеры Сергий и Герман Валаамские - поселились на острове в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В 1819 году началось всероссийское почитание святых, были определены дни празднования их памяти: 11 июля и 24 сентября. Мощи преподобных Сергия и Германа расположены "под спудом": в скале под Спасо-Преображенским собором монастыря.