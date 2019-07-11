Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T20:32Z
https://ria.ru/20190711/1556440328.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/05/1556350523_0:285:2500:1691_1036x0_80_0_0_d75f34471672803d419b9e5e0896156e.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл завершил праздничный визит на Валаам

Вчера, 20:32
273
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. Архивное фото
ВАЛААМ, 11 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, последний день своего визита на Валаам, возглавил праздничную службу в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре в день памяти основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Днем ранее он освятил храм преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове Валаамского архипелага, совершил Всенощное бдение в Спасо-преображенском Соборе монастыря и впервые провел на Валааме заседание Священного Синода Русской православной церкви.
В 2019 году Валлаамский монастырь празднует две знаменательные даты: 30 лет передачи монастыря Русской церкви, 200 лет прославления святых Сергия и Германа – основателей обители. Также впервые на Валааме прошло заседание Священного Синода.
Основатели монастыря - миссионеры Сергий и Герман Валаамские - поселились на острове в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В 1819 году началось всероссийское почитание святых, были определены дни празднования их памяти: 11 июля и 24 сентября. Мощи преподобных Сергия и Германа расположены "под спудом": в скале под Спасо-Преображенским собором монастыря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
10 июля, 16:09
Патриарх Кирилл освятил новый храм на Валааме
В обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов. Монастырь ставропигиальный: подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
1130100
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Валаам
Рекомендуем
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
В СПЧ прокомментировали разговор Путина и Зеленского
РИА
Новости
В МВД проверяют сообщения о драке полицейского с машинистом метро
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Кирилл освятил новый храм на Валааме
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Путиным
Въезд в Чемодановку
Пензенский губернатор пообещал помочь восстановить храм в Чемодановке
Главред "Правмира" прокомментировала уход духовника портала
Бюст Иосифа Сталина
В СПЧ раскритиковали установку памятников Сталину
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский заявил, что не позволит навязывать планы по федерализации Украины
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Россотрудничество призвало провести перекрестный год истории с Турцией
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
Работа прививочного кабинета детской поликлиники Калининграда
Скворцова рассказала, когда в России не будет полиомиелита
В ГД внесли проект о наказании за несообщение о преступлениях против жизни
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
23:45Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Лента новостейМолния