Путин внес в Госдуму проект ратификации договора между Россией и Египтом

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора между РФ и Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Договором предусматривается также, что стороны поддерживают развитие сотрудничества в торговой, экономической, военной и военно-технической областях, уделяют повышенное внимание инфраструктурным проектам в сфере энергетики (особенно касающимся атомной энергетики), жилищного строительства, транспорта, коммуникационных технологий, добычи полезных ископаемых, содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере туризма, науки и образования, а также активизации гуманитарных и культурных связей", - говорится в пояснительной записке.

Также договор устанавливает, что стороны координируют действия и объединяют усилия в целях достижения совместных решений по преодолению вызовов и угроз региональному и международному миру и безопасности.