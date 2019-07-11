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РИА Новости
Туризм

"Победа" отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

Вчера, 20:04
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Он отметил, что это сделано для удобства клиентов и позволит увеличить долю пассажиров, покупающих билеты на сайте.
"Сейчас 72% наших клиентов покупают билеты только на официальном сайте pobeda.aero и через мобильное приложение. И мы с ними в прямом контакте: видим их историю запросов и перелетов, можем предложить персональные скидки и промокоды. Сейчас наша цель — увеличить долю таких клиентов минимум на 10%", — сказал Калмыков.
Он подчеркнул, что на сайте доступны самые низкие тарифы.
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ТуризмПобеда (авиакомпания)РоссияОбщество
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