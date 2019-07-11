"Победа" отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

Он отметил, что это сделано для удобства клиентов и позволит увеличить долю пассажиров, покупающих билеты на сайте.

"Сейчас 72% наших клиентов покупают билеты только на официальном сайте pobeda.aero и через мобильное приложение. И мы с ними в прямом контакте: видим их историю запросов и перелетов, можем предложить персональные скидки и промокоды. Сейчас наша цель — увеличить долю таких клиентов минимум на 10%", — сказал Калмыков.