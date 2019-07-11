На Волге буксир с баржей врезался в ворота шлюза гидроузла

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Буксир с баржей столкнулся с воротами Городецкого гидроузла на Волге, пострадавших нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"В четверг около 15.00 во время прохождения Городецкого гидроузла буксира-толкача "Волгарь-33" в составе с баржей "Белмакс-6" из Нижнего Новгорода произошло соприкосновение судна с воротами верхней камеры гидротехнического сооружения. В настоящее время теплоход находится в камере шлюза, ведется обследование полученных повреждений ворот. Теплоход получил незначительные повреждения, не повлекшие водотечность судна, а также розлива нефтепродуктов. В результате никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Камера шлюза на текущий момент закрыта и не эксплуатируется. Нижегородской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, а также законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации гидротехнических сооружений.

На место происшествия выехал помощник Нижегородского транспортного прокурора, следственная группа, специалисты портового контроля и теруправления Ространснадзора.

"После проведения ремонтных работ шлюз эксплуатируется в штатном режиме. Инцидент произошел по вине капитана судна", - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.