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2019-07-11T20:00Z
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РИА Новости

На Волге буксир с баржей врезался в ворота шлюза гидроузла

Вчера, 20:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Буксир с баржей столкнулся с воротами Городецкого гидроузла на Волге, пострадавших нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"В четверг около 15.00 во время прохождения Городецкого гидроузла буксира-толкача "Волгарь-33" в составе с баржей "Белмакс-6" из Нижнего Новгорода произошло соприкосновение судна с воротами верхней камеры гидротехнического сооружения. В настоящее время теплоход находится в камере шлюза, ведется обследование полученных повреждений ворот. Теплоход получил незначительные повреждения, не повлекшие водотечность судна, а также розлива нефтепродуктов. В результате никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Камера шлюза на текущий момент закрыта и не эксплуатируется. Нижегородской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, а также законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации гидротехнических сооружений.
На место происшествия выехал помощник Нижегородского транспортного прокурора, следственная группа, специалисты портового контроля и теруправления Ространснадзора.
Азовское море
10 июня, 12:56
Спасатели не нашли матроса, выпавшего за борт буксира в Азовском море
"После проведения ремонтных работ шлюз эксплуатируется в штатном режиме. Инцидент произошел по вине капитана судна", - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Размер ущерба и время, необходимое для устранения последствий, уточняются. По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования.
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