В Таиланде смертность от лихорадки денге выросла в 2,5 раза за два месяца

БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Смертность от лихорадки денге, сезонная эпидемия которой в Таиланде в этом году считается сильнейшей за пять лет, статистически выросла в 2,5 раза в период с середины мая по 10 июля 2019 года, говорится в бюллетене департамента эпидемиологического контроля, опубликованном на интернет-сайте министерства здравоохранения Таиланда.

На 10 июля 2019 года по данным департамента на всей территории Таиланда за период с 1 января 2019 года от лихорадки денге погибли 62 человека при 44 671 заболевшем, говорится в документе. В бюллетене, выпущенном в середине мая, эти цифры равнялись, соответственно, 25 и 20 733, напоминает департамент.

Даже с поправкой на медленную обработку данных медицинской статистики на местах и их запаздывание при передаче в департамент, показатели заболеваемости и смертности в этом году значительно превышают показатели предыдущих пяти лет, говорится в комментарии департамента, опубликованном вместе с бюллетенем.

Заболеваемость лихорадкой денге в Таиланде и соседних странах Юго-Восточной Азии ежегодно возрастает в период сезона дождей, с июня по октябрь, так как в этот период активно размножается основной переносчик болезни – дневной полосатый комар Aedes Aegypti. Основной мерой профилактики лихорадки денге является уничтожение комаров химическими средствами в местах их размножения и наибольшей концентрации, и осушение мелких водоемов со стоячей водой, в которых чаще всего размножаются комары.

На территории Таиланда встречаются четыре из пяти существующих серотипов вируса денге. Опасность заболевания, которое при первом заражении может проходить в относительно легкой форме, состоит в том, что выработанный против одного серотипа вируса иммунитет не защищает от остальных трех.

Наибольшую опасность для человека представляют вторичные и третичные заражения, при которых могут развиваться внутренние кровотечения, возникать отказы внутренних органов, приводящие к смерти пациента.

Раньше считалось, что наиболее подвержены лихорадке денге дети до четырех лет и взрослые старше 70 лет. Однако статистика последних десятилетий, опубликованная в странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде, показывает, что основной группой риска являются дети от пяти до 14 лет, а второй по значению – подростки и взрослые в возрасте 15-35 лет. На третьем месте по вероятности заражения оказываются дети до четырех лет, и на четвертом – люди в возрасте старше 70 лет.