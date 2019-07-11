"Роскачество" начало проверку лапши быстрого приготовления

"Буквально на этой неделе исследование началось. Уже проходят по всей стране закупки. Более чем 20 основных, самых продаваемых торговых марок сейчас закупаются и передаются на исследование в наши лаборатории", - сказал собеседник.

"Первый блок – это всевозможные добавки: усилители вкуса, консерванты и красители – все, что потенциально может содержаться ненатурального в данном продукте. И второй блок – связанный с упаковкой. Достаточно много страхов у потребителей по поводу миграции тех или иных элементов от жары или (неправильных) условий хранения из упаковки в лапшу быстрого приготовления. Мы тоже будем смотреть, насколько это так", - рассказал Протасов.