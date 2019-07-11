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РИА Новости

"Роскачество" начало проверку лапши быстрого приготовления

Вчера, 19:47
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© Фото : EptalonЛапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления
© Фото : Eptalon
Лапша быстрого приготовления. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Созданная правительством некоммерческая организация "Роскачество" начала исследование лапши быстрого приготовления, она проверит продукцию 20 самых продаваемых торговых марок, сообщил в интервью РИА Новости руководитель "Роскачества" Максим Протасов.
В марте в интервью РИА Новости Протасов рассказало планах провести такое исследование.
"Буквально на этой неделе исследование началось. Уже проходят по всей стране закупки. Более чем 20 основных, самых продаваемых торговых марок сейчас закупаются и передаются на исследование в наши лаборатории", - сказал собеседник.
По его словам, будут исследованы два блока показателей.
"Первый блок – это всевозможные добавки: усилители вкуса, консерванты и красители – все, что потенциально может содержаться ненатурального в данном продукте. И второй блок – связанный с упаковкой. Достаточно много страхов у потребителей по поводу миграции тех или иных элементов от жары или (неправильных) условий хранения из упаковки в лапшу быстрого приготовления. Мы тоже будем смотреть, насколько это так", - рассказал Протасов.
Быстрое питание. Архивное фото
4 октября 2018, 18:20
Ученые раскрыли вред и пользу лапши быстрого приготовления
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РоскачествоОбщество
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