Лукашевич поднял в ОБСЕ вопрос телемоста между Москвой и Киевом

ВЕНА, 11 июл – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг на постоянном совете организации поднял вопрос о ситуации, возникшей после анонсирования телемоста между российским и украинским телеканалом.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.

По словам Лукашевича, ожидания миллионов жителей Украины, проголосовавших против деструктивного курса прежних властей, пока не оправдываются: уходящие элиты продолжают противостоять любым переменам, осуществляя беспрецедентное давление на СМИ, а фактически – цензуру.