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РИА Новости

Лукашевич поднял в ОБСЕ вопрос телемоста между Москвой и Киевом

Вчера, 19:46
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 11 июл – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг на постоянном совете организации поднял вопрос о ситуации, возникшей после анонсирования телемоста между российским и украинским телеканалом.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
По словам Лукашевича, ожидания миллионов жителей Украины, проголосовавших против деструктивного курса прежних властей, пока не оправдываются: уходящие элиты продолжают противостоять любым переменам, осуществляя беспрецедентное давление на СМИ, а фактически – цензуру.
"Показательной стала ситуация вокруг инициативы украинского телеканала "News One" организовать "телемост" с каналом "Россия-1", в ходе которого должно было состояться деполитизированное общение представителей гражданского общества. Практически сразу Нацсовет по телерадиовещанию запустил проверку на предмет лишения канала лицензии, а Генпрокуратура даже открыла уголовные дела по статьям о "покушении на госизмену" и "финансировании терроризма", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
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NewsOneОБСЕАлександр ЛукашевичРоссияУкраинаВ мире
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