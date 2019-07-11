Главред "Правмира" прокомментировала уход духовника портала

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Главный редактор портала "Православие и мир" Анна Данилова прокомментировала РИА Новости отказ духовника и сооснователя портала протоиерея Александра Ильяшенко от дальнейшей работы в редакции, отметив, что "Правмир" "продолжит свою работу в том же объеме и с тем же качеством".
Ранее в РИА Новости поступило заявление Ильяшенко, в котором он говорит, что не согласен с политикой редакции в последние годы, "подчас не церковной и не православной", и выходит из ее состава. Вслед за тем синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призвал руководство одного из ведущих православных порталов "пересмотреть редакционную политику". Интернет-ресурс "о том, как быть православным сегодня", освещающий не только внутрицерковные, но и общественно-политические, социальные и культурные темы, был создан в 2004 году.
"Сегодня, как и последние 15 лет своей работы, "Правмир" продолжает писать о человеке и о наболевших проблемах социальной сферы. Мы очень ценим, что на "Правмире" находят место разные точки зрения. В последние годы "Правмир" стал одним из самых читаемых социальных сайтов - мы освещаем сложные вопросы здравоохранения, образования, благотворительности", - сообщила РИА Новости в четверг Данилова.
По ее словам, "материалов на тему веры, христианской жизни также не стало меньше", при этом "они стали разнообразнее". "Мы видим, что людям они нужны" , - добавила Данилова. Аудитория портала , по ее данным, достигает сегодня 5 миллионов человек в месяц.
"Мы очень благодарны протоиерею Александру Ильяшенко за многолетнее сотрудничество: именно под его руководством "Правмир" стал изданием, приветствующим разные мнения и открытую дискуссию. "Правмир" продолжит свою работу в том же объеме и с тем же качеством, и, мы надеемся, будет становиться еще лучше и интереснее", - заключила главный редактор портала.
А на своей странице в Facebook Анна Данилова опубликовала в четверг пост, в котором сообщила, что "уже месяц примерно" находится в декретном отпуске. "Поздравлять нас пока не надо, это очень сложная беременность, потому что мы (довольно неожиданно для себя самих), ждем двойню. Так уже традиционно происходит, что каждая беременность всегда приносит очень много сложностей в том числе и в работе, в том числе со стороны тех, кто хорошо знает о ситуации, поэтому и очень прошу о молитвенной поддержке, она нам сейчас очень нужна", - написала журналист