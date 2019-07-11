Главред "Правмира" прокомментировала уход духовника портала

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Главный редактор портала "Православие и мир" Анна Данилова прокомментировала РИА Новости отказ духовника и сооснователя портала протоиерея Александра Ильяшенко от дальнейшей работы в редакции, отметив, что "Правмир" "продолжит свою работу в том же объеме и с тем же качеством".

Ранее в РИА Новости поступило заявление Ильяшенко, в котором он говорит, что не согласен с политикой редакции в последние годы, "подчас не церковной и не православной", и выходит из ее состава. Вслед за тем синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призвал руководство одного из ведущих православных порталов "пересмотреть редакционную политику". Интернет-ресурс "о том, как быть православным сегодня", освещающий не только внутрицерковные, но и общественно-политические, социальные и культурные темы, был создан в 2004 году.

"Сегодня, как и последние 15 лет своей работы, "Правмир" продолжает писать о человеке и о наболевших проблемах социальной сферы. Мы очень ценим, что на "Правмире" находят место разные точки зрения. В последние годы "Правмир" стал одним из самых читаемых социальных сайтов - мы освещаем сложные вопросы здравоохранения, образования, благотворительности", - сообщила РИА Новости в четверг Данилова.

По ее словам, "материалов на тему веры, христианской жизни также не стало меньше", при этом "они стали разнообразнее". "Мы видим, что людям они нужны" , - добавила Данилова. Аудитория портала , по ее данным, достигает сегодня 5 миллионов человек в месяц.

"Мы очень благодарны протоиерею Александру Ильяшенко за многолетнее сотрудничество: именно под его руководством "Правмир" стал изданием, приветствующим разные мнения и открытую дискуссию. "Правмир" продолжит свою работу в том же объеме и с тем же качеством, и, мы надеемся, будет становиться еще лучше и интереснее", - заключила главный редактор портала.