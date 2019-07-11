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РИА Новости

Зеленский заявил, что не позволит навязывать планы по федерализации Украины

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Молдавии Майей Санду заявил, что Киев и Кишинев не позволят "навязывать планы по федерелизации".
"Украина и Молдавия объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации", - приводит слова Зеленского его пресс-служба в четверг.
Зеленский подчеркнул, что "по защите суверенитета наших государств и безопасности в регионе - наши позиции едины".
Пресс-служба также сообщает, что Санду заверила Зеленского в том, что "Молдавия полностью поддерживает территориальную целостность Украины". "Я чувствую любовь, уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет и будущее как европейского государства", - цитирует Санду пресс-служба украинского президента.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
3 июля, 15:09
Климкин выступил против федерализации Украины
Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, что автономия в составе Украины может стать компромиссом для Донбасса и спасет страну от распада. По его словам, проведенные на неподконтрольных Киеву территориях соцопросы показывают, что 43% жителей этого региона поддерживают независимость республик, еще 43% выступают за возвращение в Украину в составе автономии.
Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.
Президент Украины Владимир Зеленский
2 июля, 14:24
Русский язык разобщил команду Владимира ЗеленскогоФедерализация. Признание за русским языком статуса регионального. Реальное прекращение огня. Эти, казалось бы, понятные рецепты урегулирования конфликта в Донбассе, как выясняется, неприемлемы для нынешней команды в Киеве. Ровно так же, как и для прежней.
103722864
Обсудить 7
Майя СандуВладимир ЗеленскийМолдавияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
федерализация еще могла спасти Украину. Но поезд уже ушел, по-моему. Спасти ее не может ничто
11 июля, 20:23
Василий Кленов
2601103
Кроме России и США я знаю ещё 10 федеративных государств и не понимаю чем Украине не подходит данная форма государственного устройства.
11 июля, 20:52
Антон Кузьмин
1410001
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