Зеленский заявил, что не позволит навязывать планы по федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Молдавии Майей Санду заявил, что Киев и Кишинев не позволят "навязывать планы по федерелизации".

"Украина и Молдавия объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации", - приводит слова Зеленского его пресс-служба в четверг.

Зеленский подчеркнул, что "по защите суверенитета наших государств и безопасности в регионе - наши позиции едины".

Пресс-служба также сообщает, что Санду заверила Зеленского в том, что "Молдавия полностью поддерживает территориальную целостность Украины". "Я чувствую любовь, уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет и будущее как европейского государства", - цитирует Санду пресс-служба украинского президента.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, что автономия в составе Украины может стать компромиссом для Донбасса и спасет страну от распада. По его словам, проведенные на неподконтрольных Киеву территориях соцопросы показывают, что 43% жителей этого региона поддерживают независимость республик, еще 43% выступают за возвращение в Украину в составе автономии.

Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.