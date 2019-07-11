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2019-07-11T19:37Z
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РИА Новости

Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации

Вчера, 19:37
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жителя индийского штата Телангана чуть не кремировали заживо из-за халатности врачей, пишет Hindustan Times.
Гэндэма Кирана госпитализировали в конце июня с жалобами на высокую температуру и рвоту. Врачи диагностировали у него тяжелую форму гепатита. Когда пациенту стало хуже, специалисты посоветовали перевести его в частную клинику. Там Киран впал в кому.
Примерно через неделю родственникам мужчины сообщили, что его мозг перестал функционировать, поэтому шансов выжить у него не осталось. Хотя врачи предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, его мать отказалась.
"Я хотела, чтобы мой сын вздохнул в последний раз дома", — поделилась женщина.
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Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую. Приехавший врач обнаружил, что сердце мужчины все еще бьется. По его словам, семья спасла Кирану жизнь. Юношу снова доставили в больницу.
"Через три дня Киран пришел в себя и начал разговаривать с нами тихим голосом. Его выписали из больницы, и сейчас мы продолжаем лечение по совету врачей ", — рассказала его мать.
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