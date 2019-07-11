Иран поддержал стремления Франции снизить напряженность в регионе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Иран приветствует стремления Франции, направленные на снижение напряженности в регионе, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью ливанскому телеканалу Иран приветствует стремления Франции, направленные на снижение напряженности в регионе, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen

Ранее сообщалось, что советник президента Франции Эманнуэль Бонн, прибывший в Иран после второго этапа сокращения Тегераном ядерных обязательств, передал президенту Ирана Хасану Роухани письменное послание президента Франции Эммануэля Макрона.

"Французы стремятся найти путь к решению, направленному на снижение напряженности. Война является экономической войной, прекратить напряженность можно путем прекращения американского экономического терроризма против иранского народа. Французы прекрасно понимают это. Мы это открыто заявили во время прошлого визита французского советника и во время телефонных разговоров между президентом Ирана и президентом Макроном", - заявил Зариф.

По его словам, "французы стремятся к тому, чтобы США отложили в сторону санкции и чтобы найти возможность для снижения напряженности. Насколько у них получится, зависит от степени сотрудничества американцев".

"Французы официально объявили, что они не посредники, и что они прилагают усилия. Мы приветствуем любые усилия на пути снижения напряженности, а также приветствуем любые усилия, нацеленные на восстановление ядерного соглашения", - добавил глава МИД.

"Америка может прекратить санкции, а также эти страны могут выполнить свои обязательства. Когда произойдет что-то из этого, тогда все меры, которые мы приняли, могут быть пересмотрены. Это послание было ясно передано представителю президента Франции через меня, через президента республики, господина (замглавы МИД Ирана Аббаса - ред.) Аракчи и господина (секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али - ред.) Шамахани. В свою очередь он представит доклад на эту тему господину Макрону", - добавил министр.