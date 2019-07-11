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РИА Новости

В СПЧ раскритиковали установку памятников Сталину

Вчера, 19:31
6864
© Fotolia / Nastya TepikinaБюст Иосифа Сталина
Бюст Иосифа Сталина
© Fotolia / Nastya Tepikina
Бюст Иосифа Сталина. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление об установке памятников Иосифу Сталину.
На сайте совета отмечается, что поводом для этого стали сообщения о создании монументов советскому вождю в разных населенных пунктах страны.
"Члены совета убеждены, что те, кто это делает, вольно или невольно оправдывает политические репрессии", — говорится в публикации.
Авторы заявления подчеркивают, что "эти наши сограждане — тоже жертвы того режима: их лишили чувства сострадания к нашей тяжко пострадавшей стране".
Жертвами сталинских репрессий в 1930-е годы стали миллионы людей.
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Совет по правам человека при Президенте РФИосиф Сталин (Джугашвили)РоссияОбщество
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Слава коммунисту Сталину!
11 июля, 19:37
Дмитрий М.
57000011
Жертвами сталинских репрессий в 1930-е стали миллионы людей////////////////Чего мелко-то так? Миллиарды!
11 июля, 19:54
Common Cynic
4180018
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