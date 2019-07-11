В СПЧ раскритиковали установку памятников Сталину

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление об установке памятников Иосифу Сталину.

На сайте совета отмечается, что поводом для этого стали сообщения о создании монументов советскому вождю в разных населенных пунктах страны.

"Члены совета убеждены, что те, кто это делает, вольно или невольно оправдывает политические репрессии", — говорится в публикации.

Авторы заявления подчеркивают, что "эти наши сограждане — тоже жертвы того режима: их лишили чувства сострадания к нашей тяжко пострадавшей стране".