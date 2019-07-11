Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T19:31Z
https://ria.ru/20190711/1556438847.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155643/86/1556438619_0:204:3204:2006_1036x0_80_0_0_b1d8cda772abaf549ff6333acdc95613.jpg
РИА Новости

Путин лично сообщил Развожаеву о его назначении врио главы Севастополя

Вчера, 19:31
6633
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, на которой сообщил о решении назначить его исполняющим обязанности губернатора Севастополя, сообщается на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Развожаев.
"Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя", - говорится в сообщении.
Вчера, 19:26
В заксобрании Севастополя прокомментировали отставку губернатора
67853113
Обсудить 9
Михаил РазвожаевВладимир ПутинСевастопольПолитика
Рекомендуем
В заксобрании Севастополя прокомментировали отставку губернатора
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Лента
новостей
Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров
Главу МВД Крыма сняли с должности
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Видеомост к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
23:45Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Лента новостейМолния