Путин лично сообщил Развожаеву о его назначении врио главы Севастополя

Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, на которой сообщил о решении назначить его исполняющим обязанности губернатора Севастополя, сообщается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Развожаев.