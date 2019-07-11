Косачев поддержал начало диалога между лидерами России и Украины

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Начало диалога между российским и украинским лидерами можно только приветствовать, говорить о его содержании и результатах до более подробных официальных комментариев пока преждевременно, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате.