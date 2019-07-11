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РИА Новости

Косачев поддержал начало диалога между лидерами России и Украины

Вчера, 19:31
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Начало диалога между российским и украинским лидерами можно только приветствовать, говорить о его содержании и результатах до более подробных официальных комментариев пока преждевременно, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате.
"Сам факт (переговоров) можно только приветствовать, ведь диалог всегда лучше его отсутствия. А о содержании и результатах пока говорить, разумеется, преждевременно, дождемся более подробных официальных комментариев", - сказал Косачев.
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