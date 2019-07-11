Косачев поддержал начало диалога между лидерами России и Украины

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Начало диалога между российским и украинским лидерами можно только приветствовать, говорить о его содержании и результатах до более подробных официальных комментариев пока преждевременно, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате.
"Сам факт (переговоров) можно только приветствовать, ведь диалог всегда лучше его отсутствия. А о содержании и результатах пока говорить, разумеется, преждевременно, дождемся более подробных официальных комментариев", - сказал Косачев.