Решение о проведении или переносе пуска ракеты "Протон-М" примут в пятницу

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Государственная комиссия на космодроме Байконур утром в пятницу примет окончательное решение о проведении пуска ракеты-носителя "Протон-М", в котором ранее были выявлены замечания, 12 июля или переносе старта на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
"Проверки систем и агрегатов ракеты-носителя "Протон-М" на космодроме Байконур продолжаются. Госкомиссия на заседании утром в пятницу заслушает отчеты о проверке систем ракеты-носителя и примет окончательное решение о проведении пуска 12 июля или его переносе на резервную дату", - сказали в госкорпорации.
Ранее сообщалось, что некое "замечание" к ракете-носителю "Протон-М" выявили в ходе предстартовой подготовки специалисты "Роскосмоса". До этого пуск уже перенесли с 21 июня на 12 июля из-за проблем с аккумулятором астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", которую предстоит вывести на орбиту. Может ли нынешняя ситуация привести к новому переносу пуска, пока неясно.
Запуск "Спектра-РГ" планируется на 12 июля в 15.31 мск. Ранее источник РИА Новости сообщил, что запуск могут перенести на 13 июля.
5 июля, 00:24Космодром "Восточный"