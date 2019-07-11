Решение о проведении или переносе пуска ракеты "Протон-М" примут в пятницу

Ракета космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российским спутником связи "Ямал-601" на космодроме Байконур

© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИ Ракета космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российским спутником связи "Ямал-601" на космодроме Байконур

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Государственная комиссия на космодроме Байконур утром в пятницу примет окончательное решение о проведении пуска ракеты-носителя "Протон-М", в котором ранее были выявлены замечания, 12 июля или переносе старта на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Проверки систем и агрегатов ракеты-носителя "Протон-М" на космодроме Байконур продолжаются. Госкомиссия на заседании утром в пятницу заслушает отчеты о проверке систем ракеты-носителя и примет окончательное решение о проведении пуска 12 июля или его переносе на резервную дату", - сказали в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что некое "замечание" к ракете-носителю "Протон-М" выявили в ходе предстартовой подготовки специалисты "Роскосмоса". До этого пуск уже перенесли с 21 июня на 12 июля из-за проблем с аккумулятором астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", которую предстоит вывести на орбиту. Может ли нынешняя ситуация привести к новому переносу пуска, пока неясно.