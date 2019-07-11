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РИА Новости

В заксобрании Севастополя прокомментировали отставку губернатора

Вчера, 19:26
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Отставка губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова была давно необходима из-за многих проблем, которые предстоит решать исполняющему обязанности города Михаилу Развожаеву, сказала РИА Новости глава законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Мне кажется, что это решение (отставка Овсянникова), которое давно назрело", - сказала Алтабаева.
Она отметила, что все замечания, которые делались губернатору со стороны главы государства, созвучны с теми, о которых давно говорили севастопольцы.
"Исполнительная власть не справлялась с теми задачами по преобразованию Севастополя, которые были поставлены федеральной властью. Поэтому это совершенно закономерное решение. Надеемся, что временно исполняющий обязанности Михаил Развожаев изменит ситуацию в городе", - сказала Алтабаева.

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Дмитрий ОвсянниковМихаил РазвожаевВладимир ПутинСевастопольРоссияПолитика
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