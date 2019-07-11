В ООН прокомментировали ситуацию в Ормузском проливе

ООН, 11 июл – РИА Новости. ООН призывает все стороны инцидента в Ормузском проливе проявлять сдержанность, любая новая конфронтация будет катастрофой, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

Отвечая на вопрос о том, как генсек ООН может прокомментировать заявления Лондона о том, что иранские суда пытались помешать проходу британского танкера, Хак подчеркнул: "Генеральный секретарь неоднократно призывал все стороны в (Персидском – ред.) заливе избегать любой эскалации проявлять максимальную сдержанность".

"Он дал понять, что любая новая конфронтация в регионе будет катастрофой. И мы надеемся, что все государства предпримут шаги для того, чтобы избежать этого", - подчеркнул Хак.

По его словам, в ООН заинтересованы в том, чтобы в регионе было обеспечено свободное прохождение судов.

"Генсек и высокопоставленные представители ООН находятся в контакте с правительствами соответствующих государств на различных уровнях. И мы делаем все что можем, чтобы быть уверенными, что все они предпринимают шаги для деэскалации напряженности", - добавил Хак.

По данным телеканала CNN, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.