Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T20:01Z
https://ria.ru/20190711/1556438578.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/28240/27/282402774_0:194:2013:1326_1036x0_80_0_0_51158ec3b6d36b5e17b28fa9fc5ccf95.jpg
РИА Новости
Культура

Софи Лорен снимается в кино после десятилетнего перерыва

Вчера, 20:01
4253
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкИтальянская актриса Софи Лорен
Итальянская актриса Софи Лорен
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Софи Лорен снимается в экранизации романа "Вся жизнь впереди", сообщает Variety.
Для 84-летней актрисы это первая роль в художественном фильме после десятилетнего перерыва. Она играет мадам Розу, пережившую Холокост и подружившуюся с 12-летнем мальчиком Момо из Сенегала.
Режиссером картины стал сын Лорен – Эдоардо Понти.
Он уже в третий раз снимает в фильме свою мать и утверждает, что сейчас актриса в отличной форме: "Удивительно, с какой энергией и как увлеченно она работает над каждой сценой".
Это уже вторая экранизация романа "Вся жизнь впереди", написанного Роменом Гари под псевдонимом Эмиль Ажар. Предыдущая, с Симоной Синьоре в главной роли, была снята в 1977 году израильским режиссером Моше Мизрахи и получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.
Картину планируется завершить к марту 2020 года.
Актриса Светлана Ходченкова во время 70-го Каннского международного кинофестиваля
9 июля, 19:09
Светлана Ходченкова снимается в семейной драме "Скажи ей!"
1401303
КультураНовости культурыКиноСофи Лорен
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Лента
новостей
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Певица Марина Хлебникова
"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
23:45Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Лента новостейМолния