Посол Финляндии: контрмеры России повлияли на рынок молочных продуктов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции "Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Финляндия почти полностью потеряла рынок молочных продуктов в России из-за контрмер, введенных Москвой в ответ на европейские санкции, заявил журналистам посол страны в Москве Микко Хаутала.

"Те контрмеры, которые ввела Россия, имели эффект, особенно на ввоз молочных продуктов. Этот рынок мы почти полностью потеряли. Если мы говорим о восстановлении после санкционных решений, мы должны быть реалистами, и мы понимаем, что в торговой политике мы не вернемся в докризисную ситуацию", - сказал дипломат, ответив, что в России за это время сформировалась политика импортозамещения.