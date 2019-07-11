Посол Финляндии: контрмеры России повлияли на рынок молочных продуктов

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Финляндия почти полностью потеряла рынок молочных продуктов в России из-за контрмер, введенных Москвой в ответ на европейские санкции, заявил журналистам посол страны в Москве Микко Хаутала.
"Те контрмеры, которые ввела Россия, имели эффект, особенно на ввоз молочных продуктов. Этот рынок мы почти полностью потеряли. Если мы говорим о восстановлении после санкционных решений, мы должны быть реалистами, и мы понимаем, что в торговой политике мы не вернемся в докризисную ситуацию", - сказал дипломат, ответив, что в России за это время сформировалась политика импортозамещения.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.