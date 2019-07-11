Россия выступила за скорейшее согласование "хлебного перемирия" в Донбассе

ЕНА, 11 июл – РИА Новости. Россия поддерживает скорейшее согласование "хлебного перемирия" в Донбассе на предстоящем заседании контактной группы, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Поддерживаем скорейшее согласование сторонами "хлебного перемирия" на предстоящем 17 июля заседании контактной группы. Как показывает практика предыдущих перемирий, с началом их действия количество обстрелов и жертв заметно снижалось", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
По его словам, чтобы режим прекращения огня был устойчивым, он должен быть подкреплен дополнительными мерами деэскалации.
"Ряд из них предлагался СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ. Они включают в себя опубликование приказов о прекращении огня, дисциплинарную ответственность за их нарушение, запрет на размещение вооружений в жилых районах и вблизи объектов гражданской инфраструктуры, запрет на диверсионную деятельность и так далее", - добавил российский дипломат.